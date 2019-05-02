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İş yeri denetimleri 1 Mayıs’ta da devam etti

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, denetlediği 157 iş yerinde 30 çalışanın kayıt dışı olduğunu tespit etti ve toplam 94 bin 500 TL’lik ceza kesti

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:25
İş yeri denetimleri 1 Mayıs’ta da devam etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda yaptığı rutin kontrollerde 157 iş yerini denetledi ve 30 çalışanın kayıt dışı olduğunu tespit ederek, toplam 94 bin 500 TL’lik idari para cezası kestiğini açıkladı.

Bakanlık, konuyla ilgili açıklamasında, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla gün boyunca gerek Whatsapp hattına gelen ihbarlar, gerekse Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılan rutin denetimlerde toplam 157 işyerinin kontrol edildiğini belirtti.

743 çalışanın kontrol edildiği denetimlerde 30 çalışanın kayıt dışı olduğu tespit edilerek, Çalışma Dairesi tarafından 94 bin 500 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp İhbar Hattı’na 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda 154 ihbar yapıldı.

Açıklamada, denetlenen işyerlerinde teftiş edilen 743 çalışan ve Whatsapp İhbar Hattı’na gelen şikayetler doğrultusunda gidilemeyen işyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  kayıt altına alınarak, çalışanların sosyal güvenlik  yatırımlarının yapılıp yapılmadığı,  20 Haziran’da sosyal sigortalar sisteminden kontrol edileceği kaydedildi.

1 MAYIS DENETİMLERİ

Bakanlık, turizm sektöründe faaliyet gösteren casino ve otellerin açık olması mecburiyetini dikkate alarak 1 Mayıs günü çalıştırılacak personellerinin listesini önceden talep etmiş ve ilgili kurum çalışanlarının listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmişti.

1 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde çalışanların ücretinin ne olacağı, yürürlükteki 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın “Resmi Tatil ve Ücret şekline göre resmi tatil ücreti” başlıklı 40.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde,  resmi tatil günlerinde çalışılması halinde işçilerin ücretlerinin bir kat fazlasıyla ödenmesini öngörmekte.

Çalışanlarına resmi tatil günü ücretini bir kat fazlasıyla ödemeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında ceza kesileceği kaydedildi.

Yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyip, çalışanlarına resmi tatil günü ücretini yansıtmadığı tespit edilen işyerlerine, alacakları maddi cezanın yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ön izinle işçi getirmesine izin vermeyeceği ve söz konusu işverenleri yasaklı çalışma izinli işçi getirme listesine alınacağı belirtilmişti.

LİSTE

Bakanlık, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda kayıt dışı işçi çalıştıran işyerlerinin isimlerini de açıkladı:

Güzelyurt: Ökkeş Kıllı- 1 kişi-  3150 TL ceza; Hasan Altan Öksüz Pazarlama Ltd.-3 kişi- 9450 TL ceza.

Lefkoşa: Penti Giyim Tic. Anonim. Şti- 1 kişi - 3150 TL ceza.

Girne:Borgo Trading Ltd.( Sapqa Nargile)- 10  kişi - 31500 TL ceza; Borwellies   Garden ( Babil Bahçeleri)  Maintanance- 2 kişi - 6300 TL ceza.

Mağusa:LMC Trading Ltd- 4 kişi- 12600 TL ceza; Halsons & Co Ltd.-1 kişi- 3150 TL ceza;

Yükselen Ltd.- 2 kişi -6300 TL ceza; Erata Ltd-2 kişi -6300 TL ceza; Yunus Nural İnvestment Ltd- 1 kişi -3150 TL ceza; Erata Trading Ltd- 2 kişi – 6300 TL ceza; Arnehuz Ticaret Şti. Ltd.- 1 kişi – 3150 TL ceza.

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Son Güncelleme: 02.05.2019 21:30
Yorumlar
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Muhalefet ! 2019-05-02 19:28:39

Ersin hangi yasaya göre ceza kesecekler acaba diyordu! Demek ki, yasa dışı ceza kesilmedi ise Ersin bu işi bilmiyor. Veya işverenleri maksatlı kandırıyor. Ana muhalefet bu mu? Ersin de yanıltıcı ve/veya azmettirici olarak suçludur.

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Ayse 2019-05-02 23:00:27

Bir kat fazla ücretle ben de çalışırdım önemli olan açık olup da kayda geçmeyip mesaisiz çalışanlara ne olacak? Denetim whtsup ihbarlarına kaldıysa vah vah...

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Legal 2019-05-02 23:19:20

Arkadaşım en az 100 iş yeri acikti lefkosa da sadece penti yemi ceza kesildi hadi penti ye kestiniz dereboyunda fulll açık en az 30 iş yeri vardi

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