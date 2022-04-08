İş yerinden çaldı, başkasına sattı!

Dün Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık olayı ile ilgili tutuklu bulunan R.H.(E-32)’nin yapılan ileri sorgulamasında, 2022 yılı Mart ayı içerisinde çalışmakta olduğu iş yerine ait 5000 TL değerinde olan 37 paket dekorasyon vidasını da çaldığı ve vidaların 20 paketini başka bir iş yerine satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Söz konusu vidaları piyasa değerinin altında satın aldıkları tespit edilen A.J.(E-26) ve R.D.(E-39) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.