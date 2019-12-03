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İş yerinden malzeme çaldı, tutuklandı

03 Aralık 2019 Salı 17:26
İş yerinden malzeme çaldı, tutuklandı

(Kamalı Haber) - Haspolat’da faaliyet gösteren Limon Mutfak isimli yerinde çalışan zanlı Cuma Kartal konu işyeri içerisinden malzeme çaldığı gerekçesi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşçuoğlu huzurda bulunan zanlı Cuma Kartal’ın Ekim -Kasım 2019 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Limon Mutfak isimli iş yerinden farklı tarihlerde iş yeri içerisinde muhafaza edilen 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet çelik tezgâh ve muhtelif miktarlarda dana kıyması, 1 çuval açık un, toplam 50 kiloluk bulgur, dana eti, içli köfte malzemesi ve 900 adet küçük içli köfteyi hazırlayıp mal sahibinden izinsiz olarak mutfak dışarısına çıkartıp çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
YERİTutukluHaberKıbrıs
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OZLEM 2019-12-03 17:47:03

CALDIGI ALDIGI SATTIGI DOGRU OLABILIR, BUNA DIYECEK LAFIM YOK. IYIDE KARDESIM BU ADAM BU KADAR SEYI CALARKEN KIMSE GORMEDI MI, SUPHELENMEDIMI, BU BUZDOLABI NEREYE GITTI, BU UN, BU MALZEMELER NEREYE GITTI DEMEDIMI?

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OZLEM 2019-12-03 17:49:03 @OZLEM

HABERDE FARKLI TARIHLERDE YAZIYOR, O YUZDEN DIYORUM..KOSKOCA BUZDOLABI YADA BIR TORBA UN, YADA KIYMALAR HER NEYSE, FARKEDILMEYECEK SEYLER DEGILKI?

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