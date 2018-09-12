İş yerine girdiler, yanıcı madde döküp ateşe verdiler…

Mağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yeri dün sabahın erken saatlerinde kundaklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yeri dün sabahın erken saatlerinde kundaklandı. Dün sabah saat 03:30’da konu iş yerinin kapısını zorlayarak açan kimliği meçhul 2 kişi ofis içerisine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın sonucunda iş yerinde patlamalar da oldu. Ofis ve içerisindeki muhtelif eşyalar ile araç yedek parçaları tamamen yanarken kimliği meçhul kişiler ise karanlıkta kayıplara karıştı. Kaporta dükkanında tamir için bulunan 10 lüks araç ise itfaiyenin erken müdahalesi ile yanmaktan kurtuldu. Kaporta dükkanında yaklaşık 100-150 bin TL zarar olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Levent Ergül, araçların da yaması halinde zararının 2 milyon TL’yi bulacağını söyledi.

Kameralar inceleme altında…

Kundaklamanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bölgedeki iş yerlerinden kamera kayıtlarını emare aldı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis, güvenlik kameralarına yakalanan ancak eşkalleri belli olmayan 2 kişiyi tespit etmeye çalışıyor. Güvenlik kameraları görüntülerinde 2 kişinin “WRC Kaporta” isimli iş yerinin ofisine girerek konu iş yerini ateşe verdikleri ve konu kişilerin birkaç kez ateşe verdikleri iş yerine girip çıkmaya devam ettikleri görüldü.

Ergül: “2 kişinin hırsızlığa geldiğini düşünüyorum…”

“WRC Kaporta” isimli iş yerinin sahibi Levent Ergül, patlama sesi duyan ve ardından yangını fark eden yan komşusunun kendisini sabah 03:30 gibi arayarak dükkanının yandığını haber verdiğini söyledi. Aldığı haber üzerine hemen iş yerine geldiğini ve büyük bir şok yaşadığını ifade eden Ergül, şüphelendiği kimse olmadığını ve hiçbir düşmanının da olmadığını belirtti. Kamera görüntülerinde 2 kişinin kapıyı açarak içeriye yanıcı madde döktüğünü ve ateşe verdiklerinin görüldüğünü söyleyen Ergül, ofis kısmının ve içerisindeki eşyaların tamamen yandığını, arkada tamir için bekleyen 10 lüks aracın ise zarar görmediğini ifade etti. Ergül “Hırsızlığa geldiklerini ve bir şey bulamadıkları için de ofisi ateşe verdiklerini düşünüyorum. Masa üstü bilgisayarın yanmış halini buldum ama içerisinde hasarlı araçların dosyalarının bulunduğu dizüstü bilgisayarı bulamadım. Diz üstü bilgisayarı alıp gitmişler” dedi.

“Zararım 100-150 bin TL civarı…”

Yaklaşık 100-150 bin TL zararı olduğunu ifade eden Levent Ergül, “Tamir için içeride bekleyen 10 tane lüks araç vardı. Araçlar da yansaydı zararım 2 milyon TL civarı olacaktı” dedi. 2 iş yeri daha olduğunu söyleyen Ergül, diğer iş yerlerinin de kundaklanmasından endişe ettiğini belirtti.