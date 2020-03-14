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"İş yerine gitme ve halk sağlığı için evde kal"

Kamuda örgütlü 4 sendikadan eylem kararı geldi.

14 Mart 2020 Cumartesi 19:31
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"İş yerine gitme ve halk sağlığı için evde kal"

Kamuda örgütlü 4 sendikadan eylem kararı geldi

‘‘ İŞ YERİNE GİTMEME  VE HALK SAĞLIĞI İÇİN EVDE KAL’’EYLEMİ

Bugün ülkemizde UBP-HP Hükümetinin Corona virüsüne karşı gerek aldıkları tedbirlerin denetimi gerekse alınacak tedbirler konusunda ciddi bir irade eksikliği söz konudur.
Dün Bakanlar Kurulunun aldığı özel sektöre yönelik iş yerlerinin kapanması kararına bir çok iş yeri uymamakta ve hükümet sağlığımızı hiçe sayarcasına buna göz yummaktadır.Bunun yanı sıra dün hükümet halka sunulan hizmet bakımından kamuda elzem olan yerler dışındaki çalışanların idari izinli olduğu yönünde karar üretmiş ancak bugün aldığı yeni bir karar ile tamamen yine halk sağlığını tehlikeye atarcasına ve kendi kararları ile çelişircesine hizmetleri bakımından elzem olmayan kamuda tüm iş yerlerindeki çalışanların pazartesi günü  göreve gelmeleri ile ilgili  müdürler tarafından aranarak göreve gelin çağrısı yapılmıştır.
Başbakanla bu konularla ilgili 3 gündür görüşme talep etmiş olmamıza rağmen maalesef sendikalarımızla görüşmemiştir.  Hükümetin çalışanların temsilcisi sendikalar ile diyalog kurmadan, halk sağlığını hiçe sayarcasına aldığı bu karara sendikalarımızın şiddetle karşı çıktığını ve bu çerçevede sağlık,cezaevi,sivil havacılık,limanlar dışında kalan işyerlerimizde  tüm çalışanlarımız ile 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ‘İş yerine gitmeme ve halk sağlığı için evde kal’ eylemi başlatacağımızı kamuoyuna bildirir hükümeti bir an önce Virüsün salgına dönüşmesini önlemek, olayın ciddiyetini kavramak ve geç kalmamak adına daha radikal kararlar almaya çağırırız …

KTAMS                   KAMUSEN                  KAMU-İŞ                   GÜÇ-SEN

Anahtar Kelimeler:
SendikalarKKTC SendikalarKTAMSKAMUSENKamu-İşGüç-Sen
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