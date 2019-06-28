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İş yerine hasar ve 40 TL hırsızlığa 11 ay hapis cezası

 Lefkoşa’da KIB-HAS isimli işyerinin camına 400 TL hasar yapan ve 40 TL sirkat eden Ebubekir Uçar, 11 ay hapis cezası aldı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:09
İş yerine hasar ve 40 TL hırsızlığa 11 ay hapis cezası

 Lefkoşa’da KIB-HAS isimli işyerinin camına 400 TL hasar yapan ve 40 TL sirkat eden Ebubekir Uçar, 11 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi, sanığın işlediği Dükkan açma, sirkat, Kasti hasar, Mülke tecavüz suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Sirkat suçlarının toplumun huzurunu kaçırdığını belirten Hüdaverdi, hiçkimsenin başkasının konutuna girmeye hak ve yetkisi olmadığına vurgu yaptı. Hüdaverdi, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 11 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber

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CamHasarSirkatHaberKıbrıs11AyHapis
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