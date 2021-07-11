İş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi

İlçe Emniyet Kurulunun almış olduğu covid 19 kararları doğrultusunda 10/7/2021 tarihinde 21.00 - 24.00 saatleri arasında Lefkoşa ilçe sınırları içinde ortak denetim gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa kaymakamlığı, Lefkoşa polis müdürlüğü,, Çevre Dairesi, Lefkoşa Türk belediyesi ile Değirmenlik belediyesi Zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde Değirmenlik bölgesi, Dereboyu, Ortaköy, Metehan ve Surlariçi bölgelerinde açık olan işyerleri covit 19 tedbirleri çerçevesinde denetlenmiştir.

Denetimlerde toplam 66 işyeri denetlenmiş kurallara uymayanlara gerekli uyarılar yapılmış, daha önce uyarı yapılıp düzelme görülmeyen işyerlerine gerekli cezalar uygulanmıştır.

Denetimler haftada 3 gün olmak üzere devam edecektir.Tüm işyerlerinin kurallara uymalarını, önemle rica ederiz.