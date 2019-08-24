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İş zekası yazılımıyla kaynaklar doğru kullanılacak

HAVELSAN, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla iş zekası yazılımı olan ASTAR-BI ürününü geliştirdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:17
İş zekası yazılımıyla kaynaklar doğru kullanılacak

HAVELSAN, yerli ve milli imkanlarla iş zekası yazılımı olan ASTAR-BI ürününü geliştirdi. Söz konusu yazılım, okullara ilişkin lokasyon ve sınıf sayısı gibi planlamalar açısından Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) kullanılmaya başlandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay,  yaptığı açıklamada, ürünün, tamamen yerli ve milli imkanlarla yaklaşık 4 yılda geliştirildiğini belirtti. Atalay, "Ekiplerimiz binlerce okulu taradılar. Her bir okuldan pek çok bilgi topladılar, sınıfların boyutlarından sayısına her türlü detayına kadar her okuldan 150 civarında farklı bilgi toplandı. Bilgiler oluşturduğumuz veri tabanına eklendi ve bunlarda bir coğrafya bilgi sistemi üzerine konumlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Atalay, yazılımla orta ve uzun vadede kaynakların doğru kullanımının hedeflendiğini aktararak, "ASTAR-BI sayesinde birçok analiz yaparak rapor üretiyoruz. Örneğin bir yere okul yapılacaksa en uygun yer neresidir, kaç sınıfı olmalıdır, hangi branşlarda eğitim vermelidir, bu analizler yapılıyor. Bir bakıma yapay zekaya geçişte sağlanmış oluyor." diye konuştu.

MEB Coğrafi Bilgi Sistemi'nde ürünün kullanıldığına işaret eden Atalay, ürünün birçok yerde değişik amaçlarla kullanabileceğini, kurumlarla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Atalay, ürünün, Malezya, Pakistan ve Körfez ülkelerine satışını da hedeflediklerini kaydetti.

HAVELSAN'ın milli ve yerli imkanlarla teknoloji geliştirdiğine dikkati çeken Atalay, "Birinci önceliğimiz bölgemizin de en büyüğü olmak. Buna yakın durumdayız. Daha sonrasında dünyanın en büyük şirketleri arasına girmek istiyoruz. Biz savunma şirketlerinde bu yıl dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz. 2023'e kadar da 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaşarak bölgemizin en büyük sistem entegratörü olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İş ZekasıYazılımı
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