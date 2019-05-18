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İŞAD: “Doğal kaynaklarda her iki taraf da eşit söz sahibidir”

18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:56
İŞAD: “Doğal kaynaklarda her iki taraf da eşit söz sahibidir”
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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklarla ilgili Türkiye ve KKTC’nin her zaman tutarsız davranışlara ve işbirliğini reddeden yaklaşımlara karşı çıktığına işaret ederek, doğal kaynaklarla ilgili her iki tarafın da eşit söz hakkı olduğunu vurguladı.

İŞAD Dış İlişkiler ve Lobicilik Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin haklarının gasp edilmesine karşı çıkmaya devam edileceği bildirildi. Doğal kaynaklar gibi her iki halkın da eşit hakkı olan ve gerek işbirliği gerek paylaşım konusunda hiçbir tartışma olmaksızın beraber ilerlenmesi gereken bir mevzuda hakların “istila” ve benzeri yaklaşımlara maruz kalmasına karşı çıkılacağı ifade edildi.

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Rum tarafının hak istilası girişimleriyle ilgili İngiltere gibi Avrupa’nın diğer ülkelerinden ve Amerika’dan da açıklama gelmesi için çağrı yapılan açıklamada, Türk tarafının rızası olmaksızın Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilmesinin Türk tarafını bağlamadığı belirtildi. Kıta sahanlığı BM’de kayıtlı olan Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında sondajını yasaklayacak bir yaklaşımın yasal olmadığı kaydedildi.

Türkiye’nin, KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, bu durum karşısında tüm eşitlikçi çağrı ve uyarılarına rağmen, Rum hükümetinin Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı göstermeden tek taraflı hareket etmesi halinde, Türkiye’nin sondaj çalışmalarını devam ettirmesinin doğal olacağı belirtildi.

BM Genel Sekreteri’nin yaptığı açıklamaya da atıfta bulunulan açıklamada, gerginliğin azaltılması için çaba harcanması gerektiği, KKTC ve Türkiye’nin doğal kaynaklar konusunda ne kadar tutarlı ve doğru bir çizgide olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, yapılması gerekenin eşit hakka sahip olan her iki tarafın da kazanç elde edeceği kalıcı çözümü bularak yola devam etmek ve Türkiye üzerinden de bu rezervlerin dünyaya aktarılmasını sağlamak olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İŞADDoğal KaynaklarHaberGündemKıbrıs
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