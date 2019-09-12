İŞAD dün gerçekleşen patlamayla ilgili mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) dün yaşanan patlama dolayısıyla mesaj yayımladı. İŞAD Başkanı Enver Mamülcü yayımladığı mesajda tüm askeri kuvvetlere ve halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Yaşanan bu elim kaza olayında çıkarılması gereken ders ve yapılması veya düzeltilmesi gereken hususları makro ve mikro seviyede değerlendirmek gerekir” dedi.

Askeri üslerin günümüz koşullarına göre yeniden planlanması gerektiğini kaydeden Mamülcü bu planlama sırasında turizm ve tarım sektörlerinin durumunun da göz önüne alınması gerektiğini anlattı.

Mamülcü Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünün kendileri için kırmızı çizgilerinden olduğunu ancak bazı yerlerden askerin tahliye edilerek halkın kullanımına açılmasının ülkenin gelişimi için önemli olduğunu belirtti.