İŞAD, Ekonomik Önlemler Paketi Önerilerini Paylaştı

İŞAD, açıklamasında, aşı olmuş ve PCR testleri temiz olan turistlerin, otellerin sorumluluğunda olmak kaydı ile tatillerini yapabileceğini, bununla birlikte her iki günde bir PCR testlerinin yenilenmesi gerektiğini savundu.

KKTC’ye yatırım amaçlı gelen yatırımcıların aşılanmış olmaları şartı ile gelmelerinde bir mani olmaması gerektiği ileri sürülen açıklamada, ancak onların da her iki günde bir PCR testlerinin yapılması gerektiğini, sorumluluğun ise yatırımcıyı getiren iş adamına ait olması gerektiği kaydedildi.

Yabancı öğrencilere teşvikler verilerek KKTC’ye gelmelerinin özendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin aşılarını gelmeden kendi ülkelerinde tamamlanmış olması ve sorumluluklarının ve PCR testlerinin bağlı üniversitenin sorumluluğunda olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada diğer önlemler ise şöyle sıralandı:

“Takas açık kalacak ancak çek yasağı olmayacak.

Devlet tahvil çıkaracak ve iş yeri tazminatlarını bu tahvil ile ödeyecek. Çıkarılacak bu tahviller gününden önce devlete kira, vergi, sosyal güvenlik vb. gibi ödemeler için de kullanılabilecek. Buna mukabil firmalar personel çıkarmayacak.

Devlet ihalelerinde, Devlet borçlanmalarında devlet tahvilleri bir teminat emtiası olarak kullanılabilmeli. Bir başka ifadeyle alınıp satılabilmeli.

Bankaların kapitallerinin 25%inden fazlasını kredi veremez kuralı esnetilmeli ve sıkıntıda olan firmalara yapılandırma yapabilmeli.

Firmaların vergileri, SSK ve ihtiyat sandığı ödemeleri, elektrik faturaları, kiraları en az altı ay süre ile ötelenmeli. Bu konuda Türkiye’de yer alan uygulanmalar dikkate alınmalıdır.

Aşılanmada esnaf öncelikli guruplar içinde yer almalıdır.

Devletin denetim mekanizmalarını çalıştırarak pahalılığın önüne geçmesi, kurum ve kuruluşların denetimini sağlaması.

Malların serbest dolaşımını sağlaması. Ülke içerisinde üretim yapan dinamiklerin ayakta kalması için gerekli teşviklerin ve hibelerin sağlanması.

TC ve KKTC arasında imzalanan protokollerin yapılmasının takibinin sağlanıp gerekli reformların hayata geçirilmesinin oluşturulması.”