İŞAD, Hasan Tosunoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve Yönetim Kurulu üyeleri, bugün Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nu makamında ziyaret etti.

İŞAD’dan yapılan açıklamaya göre, İŞAD Başkanı Mamülcü konuşmasında, ülkede ve dünyada oluşan salgın koşulları sebebi ile daralan iş hacmi sonucu, sıcak para akışının durması, dövizin artması, faizlerin yükselmesi ve krediye ulaşamamanın iş camiasını içinden çıkılamaz bir duruma soktuğunu belirtti. Mamülcü, yatırımcının önünün açılması için Kalkınma Bankası’nın tabana yayılarak, daha çok kesimi kucaklaması gerektiğini kaydetti.

Mamülcü, bu amaçla Kalkınma Bankası’nın gelirlerinin de arttırılması, %2 olan tahvil ihracının %4-5 gibi bir orana çıkarılması gerektiğini, buna paralel olarak faiz oranlarının aşağıya çekilmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Mamülcü ayrıca, güçlendirilmiş bir Kalkınma Bankası’nın bölgelerde açacağı ofisleri ile beraber, bölgelerdeki hakimiyetini artırarak, tabana hızlı ve kolay erişim sağlayabileceğini dile getirdi.

Enver Mamülcü, yaşanan salgın koşulları sebebi ile geri dönüşümde zorlanan ve daha önceden verilmiş kredilerde Kalkınma Bankası’nın firmaların önünü açması konusunda daha istekli davranması, onların yönetimine gerekirse profesyonel destek vererek, firmaların ayakta kalmasının sağlanması gerektiği görüşlerini ifade etti.

Mamülcü, bu konuda kendilerine düşen bir görev olduğunda İŞAD olarak, her zamanki gibi ülke menfaatine olacak bu tarz girişimlerde taşın altına elini koymaktan kaçmayacaklarını ve sorumluluğu birlikte üstlenme konusunda hazır olduklarını ifade etti.

Her iki taraf yetkilileri önümüzdeki hafta bir araya gelerek, detaylandıracakları çalışmaları paylaşmak üzerinde mutabık kaldı.