Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

İŞAD, yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini vurguladı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), ülkedeki sektörlerin mevcut yönetim anlayışıyla gelişemediğini savunarak, bu anlayışın değişmesi gerektiğini belirtti.

09 Mayıs 2019 Perşembe 15:24
İŞAD, yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini vurguladı
banner44

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ekonomik sıkıntılar, her yerde aksaklıklar, düzeltilmesi ve değiştirilmesi gereken anlayışlar bulunduğunun aşikar olduğunu kaydetti.

Döviz krizinin ülke yönetiminde yer alan politikaların dışında oluştuğunu kaydeden Mamülcü, krizin piyasada pahalılığı oluşturduğunu ve halkın alım gücünü kıran büyük bir kriz şeklinde nüfuz ettiğini belirtti.

Eğitim, turizm, sağlık, üretim, inşaat ve birçok sektörün hiçbirinde yeterli düzeyde yasaların ve politikaların geliştirilmemesi nedeniyle bu sektörlerin gelişemediğini ileri süren Mamülcü, bunun sektörleri daha da zorlaştıran ve içinden çıkılamayacak duruma getiren yönetim anlayışının benimsenmesinden kaynaklandığını iddia etti.

banner41
Mamülcü, ülkede yönetim zafiyeti bulunduğunu ileri sürerek, mevcut anlayışın değişmesinin başarısız olarak nitelendirdiği seçim sisteminin değişmesiyle mümkün olacağını savundu.

Mamülcü, “Bu değişime paralel, ülke içinde ve dışında etki edecek, hukuk ve eko-politik demokrasimizi geliştirecek anlayışları benimsememiz gerekmektedir” dedi.

Yaşanan olumsuz süreçte bazı argümanların kazanca çevrilebileceğini ifade eden Mamülcü, kara sınır kapılarının rehabilite edilerek işkence halinden çıkarılması gerektiğini, yeni araç geçişli ve yaya geçişli kapıların da açılmasının  acil ve hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Mamülcü, piyasaya giren her bir kuruşun dahi önemli olduğunu kaydederek, tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İŞAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Larnaka’da Akılalmaz Olay!
Larnaka’da Akılalmaz Olay!
Bıçaklı saldırgan cezaevinde!
Bıçaklı saldırgan cezaevinde!
Özel Atletizm Oyunlarının kupa ve kapanış seremonisi gerçekleştirildi
Özel Atletizm Oyunlarının kupa ve kapanış seremonisi gerçekleştirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim