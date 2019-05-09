İŞAD, yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini vurguladı

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ekonomik sıkıntılar, her yerde aksaklıklar, düzeltilmesi ve değiştirilmesi gereken anlayışlar bulunduğunun aşikar olduğunu kaydetti.

Döviz krizinin ülke yönetiminde yer alan politikaların dışında oluştuğunu kaydeden Mamülcü, krizin piyasada pahalılığı oluşturduğunu ve halkın alım gücünü kıran büyük bir kriz şeklinde nüfuz ettiğini belirtti.

Eğitim, turizm, sağlık, üretim, inşaat ve birçok sektörün hiçbirinde yeterli düzeyde yasaların ve politikaların geliştirilmemesi nedeniyle bu sektörlerin gelişemediğini ileri süren Mamülcü, bunun sektörleri daha da zorlaştıran ve içinden çıkılamayacak duruma getiren yönetim anlayışının benimsenmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Mamülcü, ülkede yönetim zafiyeti bulunduğunu ileri sürerek, mevcut anlayışın değişmesinin başarısız olarak nitelendirdiği seçim sisteminin değişmesiyle mümkün olacağını savundu.

Mamülcü, “Bu değişime paralel, ülke içinde ve dışında etki edecek, hukuk ve eko-politik demokrasimizi geliştirecek anlayışları benimsememiz gerekmektedir” dedi.

Yaşanan olumsuz süreçte bazı argümanların kazanca çevrilebileceğini ifade eden Mamülcü, kara sınır kapılarının rehabilite edilerek işkence halinden çıkarılması gerektiğini, yeni araç geçişli ve yaya geçişli kapıların da açılmasının acil ve hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Mamülcü, piyasaya giren her bir kuruşun dahi önemli olduğunu kaydederek, tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemine değindi.