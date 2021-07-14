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İŞAD Zamları Eleştirdi

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, zamları eleştirerek, sistemin ve devlet politikalarının değişmesi, yenilikçi bakış açısının gelmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini belirtti. 

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:48
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İŞAD Zamları Eleştirdi

Yazılı açıklama yapan Mamülcü, bu anlayışın sağlanmaması halinde ülkeyi daha kötü günlerin beklediğin savundu. 
Mamülcü, ülke yöneticilerine eleştirilerde bulunarak, statükonun devamı için gayret gösterdiklerini, makamlarını hizmet için değil yolsuzluk için kullandıklarını, devlet kurumlarını batırmaya çalıştıklarını, doğayı yok etmek için uğraştıklarını iddia ederek, eğitim ve sağlık alanında her geçen gün geriye gidildiğini savundu. 

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:22
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