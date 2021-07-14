İŞAD Zamları Eleştirdi

Yazılı açıklama yapan Mamülcü, bu anlayışın sağlanmaması halinde ülkeyi daha kötü günlerin beklediğin savundu.

Mamülcü, ülke yöneticilerine eleştirilerde bulunarak, statükonun devamı için gayret gösterdiklerini, makamlarını hizmet için değil yolsuzluk için kullandıklarını, devlet kurumlarını batırmaya çalıştıklarını, doğayı yok etmek için uğraştıklarını iddia ederek, eğitim ve sağlık alanında her geçen gün geriye gidildiğini savundu.