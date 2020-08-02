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İsale hattının tamiratı yakında başlıyor

Askılı boru sistemiyle Kıbrıs’a Anamur’dan su götüren boru hattının Akdeniz’deki arızasını tamir için 4 gemilik filo kuruldu. Tamir çalışmaları yakında başlıyor.

02 Ağustos 2020 Pazar 10:43
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İsale hattının tamiratı yakında başlıyor

Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu temini için proje çalışmaları ilk olarak Türkiye ile KKTC arasında 2010 yılında imzalanan KKTC’nin Uzun Vadeli Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma ile başlamıştı.

İçme suyu sorununun çözümü için 2015 yılında devreye alınan ancak ocak ayı başında patlayan boru hattının tamiri için Türkiye 4 gemi kiraladı. Biri Bahama, 3’ü İtalya bayraklı gemiler 3 Ağustos-30 Kasım tarihleri arasında KKTC’ye su götürecek boru hatlarının tamiratını yapacak. Gemilerde daha önce birçok denizaltı çalışmasında görev yapmış deneyimli Türk mürettebat da yer alacak.

KKTC’ye içme ve kullanma suyu temini için proje çalışmaları ilk olarak Türkiye ile KKTC arasında 2010 yılında imzalanan KKTC’nin Uzun Vadeli Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma ile başlamıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki ‘Deniz Geçişi İsale Hattı’ 2015 yılında devreye alınmış ancak 9 Ocak 2020’de boru hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle KKTC’ye su iletimi durdurulmak zorunda kalınmıştı.

10 ADET BORU DEĞİŞECEK

Yenişafak’ın haberine göre; arızanın tespitine yönelik su altı incelemeleri neticesinde, 10 adet askılı sistemin değiştirilmesi gerektiği tespit edildi. Boruların sökülerek yenilerinin takılmasına yönelik deniz operasyonunun yapılması için ise bu amaca yönelik tasarlanıp imal edilmiş gemi ihtiyacı doğunca Türkiye gemi arayışına girdi.

Bu kapsamda daha önce birçok denizaltı operasyonunda görev yapmış ve deneyimli mürettebata sahip Bahama bayraklı ‘Olympic Challenger’, İtalya bayraklı ‘Ievoli Ivory’, ‘Asso Ventotto’ ve ‘Asso Ventiquattro’ isimli gemiler kiralandı.

Deniz dibi uzmanı Türk mürettebatın da görev alacağı onarım operasyonu 3 Ağustos-30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türk gemicilerle görüşerek, kiralanan gemilerle aynı özellik ve kapasitede Türk bayraklı bir gemi olup olmadığını araştırmaya başladı.

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