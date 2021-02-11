İşbirliği Anlaşmaları imzalandı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın görüşmesi, hemen ardından da heyetler arası görüşmeler tamamlandı.
Görüşmelerin ardından bazı İşbirliği Anlaşmaları’nın imzalanmasına geçildi.
TC-KKTC Yüksek Öğrenime İlişkin İşbirliği Anlaşması, E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleşmesine ilişkin Mutabakat Zaptı canlı yayında imzalandı.
TC Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Anlaşması’na da imza kondu.
Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü ile imzalanan bir diğer protokol oldu.