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İşbirliği Anlaşmaları imzalandı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın görüşmesi, hemen ardından da heyetler arası görüşmeler tamamlandı.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:24
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İşbirliği Anlaşmaları imzalandı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın görüşmesi, hemen ardından da heyetler arası görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin ardından bazı İşbirliği Anlaşmaları’nın imzalanmasına geçildi.

TC-KKTC Yüksek Öğrenime İlişkin İşbirliği Anlaşması, E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleşmesine ilişkin Mutabakat Zaptı canlı yayında imzalandı.

TC Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Anlaşması’na da imza kondu.

Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü ile imzalanan bir diğer protokol oldu.

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