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İşçi tarafı: 1 TL aşağıya inmeyecegiz

İşçi tarafını temsil eden Hür-İş'in Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net rakamdan 1 TL geri adım atmayacaklarını belirterek, "6 bin 999 TL'ye hayır diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

11 Ocak 2022 Salı 10:50
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İşçi tarafı: 1 TL aşağıya inmeyecegiz
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş'in Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Serdaroğlu, 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL net rakamdan 1 TL geri adım atmayacaklarını belirterek, "6 bin 999 TL'ye hayır diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TOPLANTIYI TERK ETMEYECEĞİZ, TALEP ETTİĞİMİZ RAKAMI ALACAĞIZ"

Serdaroğlu, toplantıyı kesinlikle terk etmeyeceklerini ve talep ettikleri rakamı alacaklarını kaydetti.

Serdaroğlu, işveren kesime de anlayış gösterdiklerini, devletin, katkı verme noktasında ihtiyaç sahibi işvereni belirlemesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun Yasa gereği bugün nihai sonuca varması gerekiyor.

Son olarak Bakanlar Kurulu'ndan onay alan ve itiraz edilen rakam; brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olmuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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