İşçi Tarafı: 11 bin TL'yi kabul etmemiz mümkün değil

Toplantı başında açıklama yapan işçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu da, Taçoy'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Taçoy'un verdiği söze uyarak bu hafta komisyonu topladığını kaydetti.

"İşverenlerin masada olmaması kabul edilemez"

İşverenlerin masada olmamasının ve gerekçelerinin kabul edilemez olduğunu belirten Serdaroğlu, şunları söyledi:

"İşverenlerin bugün burada olmayışı gerçekten kabul edilebilir değil. Bu hafta herkes toplantı olacağını biliyordu. Bugünkü bu toplantı ani bir karar değil. Biz her gün her an toplanabiliriz diye hazırlıklıydık. Biz tek bir eksikle geldik o da sağlık sorunları nedeniyle. İşverenlerle birlikte çaba göstermemiz gerekiyor ama onlar yok. Buna çok üzüldüm. Bu durumu da kınıyorum.

"Taçoy'un rakamı kabul edilebilir değil"

"Biz bugün asgari ücreti belirlemek istiyoruz" diyen Serdaroğlu "ancak yaşanabilir bir ücret belirlemek istiyoruz" diye konuştu. Serdaroğlu " Açlık sınırının altında bir rakamı asla kabul etmeyiz. 11 Bin TL'yi asla kabul etmemiz mümkün değildir. Masadan da kaçmayacağız, asgari ücretlinin 2023'e umutlu girmesi için elimizden geleni yapacağız."

"Yüzde 28 hayat pahalılığına denk geliyor"

"11 Bin net, 12 bin 600 brüt yüzde 28 hayat pahalılığına denk geliyor" diyen Serdaroğlu, hayat pahalılığının çok daha yüksek olduğunu hatırlattı.