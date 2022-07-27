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İşçi tarafı toplantıyı terk etti!

27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:36
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İşçi tarafı toplantıyı terk etti!
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-ÖZEL HABER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı. 
Açılış konuşmalarının ardından asgari ücrete yapılan itirazlar görüşüldü.
İtirazların görüşüldüğü esnada, işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu  toplantıyı terk etti. Öfkeli bir şekilde toplantıdan çıkan Serdaroğlu, basına yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un işveren tarafını savunduğunu belirterek, 'asgari ücretliyi açlığa mahkum etmeye çalışıyorlar' dedi. 
Serdaroğlu bu rakamlarla çalıştıracak işçi bulunamayacağını belirterek, hayat pahalılığının dikkate alınarak bu rakamın yeniden belirlenmesi çağrısı yaptı. 
Toplantıda 8 Bin 600 TL'nin onaylanmak üzere olduğunu belirterek, o anda toplantıyı terk ettiklerini vurguladı.

Son Güncelleme: 27.07.2022 16:41
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