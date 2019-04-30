“İşçi ve emekçi zor durumda…Her zamankinden daha fazla mücadele edeceğiz”

“Göç Yasası” olarak da bilinen 47/2010 sayılı yasayla aynı işi yapan insanlar arasında maaş farkı yaratıldığını, kamuya yeni girenlere verilen maaşlarla geçinmenin mümkün olmadığını savunan Kanat, “1 Mayıs 1886’da başlayan mücadele gelişmiş ülkelerde çağdaş yasalarla düzenlenip güzelleştirilirken, bizde 2008’den itibaren işveren ve siyasilerin yanlış tutumlarıyla haklar geriye götürülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

1 Mayıs nedeniyle mesaj yayımlayan, işçi ve emekçilerin bayramını kutlayan Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, ülkedeki eğitimin, sağlığın ve ulaşımın da istenilen düzeyde olmadığını savunarak, “Bunlarla yüzleşen işçi ve emekçi zor durumdadır” şeklinde konuştu.Kanat, 1 Mayıs mesajında doğrular için hep birlikte ve her zamankinden daha fazla mücadele edileceğini vurgulayarak, “İnanıyoruz ki yarınları çocuklarımıza en muasır düzeyde emanet edeceğiz” dedi.

(BRT/MAIL)