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“İşçiler arasında 10 vaka tespit ettik”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “güney kaynaklı vakaları” açıkladı, güneyde çalışan işçiler arasında 10 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:15
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“İşçiler arasında 10 vaka tespit ettik”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “güney kaynaklı vakaları” açıkladı, güneyde çalışan işçiler arasında 10 pozitif vaka tespit edildiğini belirtti. 

BRT yayınına telefonla katılan Pilli güneyde çalışan işçiler arasında 10 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

“Güneyde çalışan işçiler arasında 10 vaka tespit ettik, güneyde okuyan öğrenciler arasında vaka yok” diyen Pilli “100’ün üzerinde bize bildirilmeyen temaslı vardır. Güneyde çalışıp, temaslı olup bize bildirilmeyen kişiler var” şeklinde konuştu.

“Güney kaynaklı vakalar” olduğuna işaret eden Pilli, Karpaz’da yaşayan Rum ve Kormacit’teki Maronitler arasında 20 pozitif vaka tespit ettiklerini söyledi.

Kıbrıslı Türk işçilerin durumu ile ilgili de konuşan Pilli “Kıbrıslı Türk işçiler haklıdır ama herkes bir şekilde sıkıntıya girmek zorundadır. 3-5 günlük maddi kayıp bir şekilde karşılanır. Hiç kimse bu ülkede açlıktan ölmedi” dedi.

“İpin ucu kaçıyordu, tamamen kapanma olmasın diye bu önlemleri aldık” diyen Pilli “güney kaynaklı vaka yok” söylemlerinin doğru olmadığını söyledi.

Son Güncelleme: 16.12.2020 14:24
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