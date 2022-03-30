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"İşçinin parasını yedirmeyiz!"

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı hükümetin İhtiyat Sandığı fonundan 300 Milyon alma girişimine karşı çıktı

30 Mart 2022 Çarşamba 13:25
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"İşçinin parasını yedirmeyiz!"
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Maaş ödemede kaynak sıkıntısı yaşayan hükümetin Devlet Tahvili çıkararak İhtiyat Sandığı’ndaki fondan 300 milyon TL değerinde bu tahvillerden satın alması kararına Türk-Sen’den sert tepki geldi.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyesi olan Türk-sen Başkanı Arslan Bıçaklı SES KIBRIS’ın kamuoyu gündemine taşıdığı konunun çalışmalarının yapıldığı bilgisinin kendilerine de ulaştığını söyledi.

“Henüz Yönetim Kurulu’na böyle bir talep gelmedi ama bu tip bir çalışmanın yapıldığı bize de söylendi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir” diyen Bıçaklı, “İhtiyat Sandığı fonunda biriken para çalışanın parasıdır. Ne hakla buradaki parayı alacaklar?” diyerek buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

Bıçaklı sözlerini şöyle sürdür:

“Geçmişte de bu fondan hükümet edenler batak kurumlar için paralar kullandılar. Sonuç ne oldu.. Bu paralar geri dönmedi. Biz bu son yapılmak istenen 300 Milyon TL’lik paranın alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu çalışanın parasıdır, hükümet edenler bu parayı istediği gibi alamaz. Daha önceden fondan çekilen paraları daha ödemediler, neymiş bu sefer Merkez Bankası da işin içindeymiş de ödenecekmiş. Biz bunlara inanmıyoruz, güvenmiyoruz. İşçinin parasını da yedirmeyiz”

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