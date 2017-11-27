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İşe başlayalı 1 ay olmuştu

Kasiyer olarak çalıştığı markette müşterilerin ürünlerini kasadan geçirmediği tespit edilen Uğur Üzüm, şikâyet üzerine tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:45
İşe başlayalı 1 ay olmuştu
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Gönyeli’de yaklaşık 1 aydır kasiyer olarak çalıştığı markette müşterilerin aldığı ürünleri, kasadan geçirmeyerek zimmetine para geçirdiği tespit edilen Uğur Üzüm, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine önceki gün tutuklandı.

Yapılan ilk sorgulamada işlediği suçlara karşılık sessiz kaldığı öğrenildi.

Üzüm, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Vedia Berkut, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hamza Tarman mahkemede verdiği ifadede zanlı Uğur Üzüm’ün “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, zanlının Gönyelide kasiyer olarak yaklaşık 1 aydır çalıştığını ve bu süre zarfında müşterilerin aldığı ürünleri kasadan geçirmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Tarman, şikâyet üzerine zanlının önceki gün tutuklandığını yapılan sorgulamada Üzüm’ün sessiz kaldığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirten Tarman, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

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