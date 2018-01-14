İSG-BİR: “Basit tedbirlerle iş kazalarının önüne geçilebilir”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle iş kazalarının önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, iş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir olduğuna dikkat çekti.



İSG-BİR Başkanı Tezel Baykent yaptığı yazılı açıklamada, dün Girne’de otel inşaatında bir işçinin 4 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntüyü dile getirdi.



Baykent, bugüne kadar ısrarla ve önemle üzerinde durdukları risk değerlendirme raporu gereği alınması gereken önlemlerin, çalışanlara verilmesi gereken eğitim, talimat, bilgilerin ve özellikle inşaat işkolunda yüksekte çalışma konusunun ne kadar hayati önem arz ettiğinin bir kez daha çok acı bir kayıp tekrar görüldüğünü belirtti.



Baykent, çalışanların, işverenlerin, devletin, inşaatlarda çalışma koşullarına ilişkin olarak çok ciddi güvenlik tedbirleri almasının zamanın çoktan geldiğini belirtti.



Devlet tarafından kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşımın esas alınması gerektiğini belirten Baykent, en etkili önleyicinin çalışanların eğitilmesi olduğunu vurguladı.