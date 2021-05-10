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"İşgale karşı ses ver!"

İsrail zulmü protesto edilecek...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:46
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"İşgale karşı ses ver!"

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Dünyanın dört bir yanından İsrail'e tepkiler gelirken bugün saat 18.00'de "İşgale karşı ses ver!" sloganıyla KKTC'de de İsrail işgali protesto edilecek...

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