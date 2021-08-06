GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Neyse O Programına katılarak Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

Pandemiyle mücadelede topluma düşen çok önemli görevler olduğunu söyleyen Berova, otoriteye de görevler düştüğünü söyleyerek, gerekli uyarıların sık sık yapılması gerektiğini kaydetti. Sağlık yönetimi konusunda sürekli bilgi verici ve uyarıcı olması gerektiğinin altını çizen Berova, “İşi gülüp geçiyorum diyerek yönetmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.



“Bu ülkenin kronik sorunlarının su yüzüne çıktığı bir ortam yaşadık” diyen Berova, “Bir takım eksiklikler yaşadık ancak bu eksiklikleri gidermek de biz yöneticilere düşen bir görevdir. Belli bir oranda denetimin halk tarafından görünür olması algoritmik olarak bu uyumsuzluğu azaltacaktır. Yasal anlamda belediyelere yetki devri doğru adımdır ancak uygulamada sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



Pandemi koşullarının normal koşullar olmadığını aktaran Berova, sağlık çalışanlarının üzerine ağır bir yük bindiğini, hekimlerin çok bunaldığı durumlarda hekim sayısının düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, pandemi doktorlarının çok özverili bir şekilde çalıştığını, iyileşen hastalarında memnuniyetinin bunu gösterdiğini ifade etti.