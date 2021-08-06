Künye
Kıbrıs 40
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı

“İşi gülüp geçiyorum diyerek yönetmek mümkün değildir”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Neyse O Programına katılarak Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı. 

06 Ağustos 2021 Cuma 16:51
158 Okunma
“İşi gülüp geçiyorum diyerek yönetmek mümkün değildir”

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL 

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Neyse O Programına katılarak Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı. 

Pandemiyle mücadelede topluma düşen çok önemli görevler olduğunu söyleyen Berova, otoriteye de görevler düştüğünü söyleyerek, gerekli uyarıların sık sık yapılması gerektiğini kaydetti. Sağlık yönetimi konusunda sürekli bilgi verici ve uyarıcı olması gerektiğinin altını çizen Berova, “İşi gülüp geçiyorum diyerek yönetmek mümkün değildir” şeklinde konuştu.


“Bu ülkenin kronik sorunlarının su yüzüne çıktığı bir ortam yaşadık” diyen Berova, “Bir takım eksiklikler yaşadık ancak bu eksiklikleri gidermek de biz yöneticilere düşen bir görevdir. Belli bir oranda denetimin halk tarafından görünür olması algoritmik olarak bu uyumsuzluğu azaltacaktır. Yasal anlamda belediyelere yetki devri doğru adımdır ancak uygulamada sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 


Pandemi koşullarının normal koşullar olmadığını aktaran Berova, sağlık çalışanlarının üzerine ağır bir yük bindiğini, hekimlerin çok bunaldığı durumlarda hekim sayısının düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, pandemi doktorlarının çok özverili bir şekilde çalıştığını, iyileşen hastalarında memnuniyetinin bunu gösterdiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 06.08.2021 17:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı
93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlandı
Sarpten: Asil Köylü için tek çivi dahi çakamazlar
Sarpten: Asil Köylü için tek çivi dahi çakamazlar
Zam şampiyonu salatalık oldu
Zam şampiyonu salatalık oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim