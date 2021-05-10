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Işık: “Bağımsızlığımıza, Taviz Vermeden Sahip Çıkmalıyız”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Türkler için barışın ve güvenliğin güvencesinin bağımsızlık olduğunu kaydetti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:24
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Işık: “Bağımsızlığımıza, Taviz Vermeden Sahip Çıkmalıyız”

Işık, “Bağımsızlığımıza, taviz vermeden sahip çıkmalıyız” dedi.
“Cumhuriyet Meclisi’ndeki bazı siyasi partilerin federasyon tezinde ısrarcı olmasını” eleştiren Işık, 53 yıldır müzakerelerden sonuç alınamadığını, Rumların siyasi eşitliği reddettiğini, Kıbrıslı Türklere “barış ve uluslararası hukuk” vadedenlerin insan hakkı ihlallerine seyirci kaldığını söyledi. 
Hasan Yılmaz Işık, İsrail’i ve BM’yi de, Filistin’deki insanların inanç ve ibadet özgürlüğünü ayaklar altına almakla suçlayarak, protesto etti.

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