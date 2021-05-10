Işık, “Bağımsızlığımıza, taviz vermeden sahip çıkmalıyız” dedi.

“Cumhuriyet Meclisi’ndeki bazı siyasi partilerin federasyon tezinde ısrarcı olmasını” eleştiren Işık, 53 yıldır müzakerelerden sonuç alınamadığını, Rumların siyasi eşitliği reddettiğini, Kıbrıslı Türklere “barış ve uluslararası hukuk” vadedenlerin insan hakkı ihlallerine seyirci kaldığını söyledi.

Hasan Yılmaz Işık, İsrail’i ve BM’yi de, Filistin’deki insanların inanç ve ibadet özgürlüğünü ayaklar altına almakla suçlayarak, protesto etti.