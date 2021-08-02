Işık, Güneş Altında Kalınmaması Uyarısında Bulundu

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, vatandaşlara yüksek ultraviyole içeren güneş ışınlarının altında kalmamaları uyarısında bulundu.



Dernek Başkanı Işık, vatandaşlara, 12.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle herhangi bir nedenle güneş altında kalmamaları için uyarı yaptı.