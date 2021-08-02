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Işık, Güneş Altında Kalınmaması Uyarısında Bulundu

 Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, vatandaşlara  yüksek ultraviyole içeren güneş ışınlarının altında kalmamaları uyarısında bulundu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:58
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Işık, Güneş Altında Kalınmaması Uyarısında Bulundu

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, vatandaşlara  yüksek ultraviyole içeren güneş ışınlarının altında kalmamaları uyarısında bulundu.

Dernek Başkanı Işık, vatandaşlara, 12.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle herhangi bir nedenle güneş altında kalmamaları için uyarı yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
Tüketiciler DerneğiSıcak Hava
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