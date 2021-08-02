Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, vatandaşlara yüksek ultraviyole içeren güneş ışınlarının altında kalmamaları uyarısında bulundu.
Dernek Başkanı Işık, vatandaşlara, 12.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle herhangi bir nedenle güneş altında kalmamaları için uyarı yaptı.
Işık, Güneş Altında Kalınmaması Uyarısında Bulundu
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, vatandaşlara yüksek ultraviyole içeren güneş ışınlarının altında kalmamaları uyarısında bulundu.
02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:58
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Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, vatandaşlara yüksek ultraviyole içeren güneş ışınlarının altında kalmamaları uyarısında bulundu.