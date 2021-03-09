IŞIK, JOHNSON’I PROTESTO ETTİ

Yazılı açıklama yapan Işık, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelini reddederek, ülkesinin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayanan federal modeli desteklediğini, dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin iradesine saygı göstermediğini belirterek, ”Rum yanlısı, taraflı” diye nitelediği tavrını protesto etti.

Kıbrıs’ta İngiltere’nin üslerine “egemenlik statüsü” tanınırken dünyanın dört köşesine göç ettirilen bir milyon nüfuslu Kıbrıs Türklerinin “federasyon kisvesi altında Rum’a ram edilmek” istendiğini savunan Işık, Johnson’a “57 yıldır gasp edilen Kıbrıs ortaklığı hakları ile birlikte üslerinin kirasından alacağı payın faturasını ödemesi ve sonra konuşması” için çağrısı yaptı.