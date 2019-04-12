Işık suçsuz olduğu için serbest bırakıldı

Kamalı Haber

Lefkoşa’da bir kadının arabasına motor temin edeceğini söyleyip sahtekarlıkla 7 bin 500 TL temin etmekle suçlanan Halil Işık'ın suçsuz olduğu anlaşılınca mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.