Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!

Işık suçsuz olduğu için serbest bırakıldı

12 Nisan 2019 Cuma 19:13
Işık suçsuz olduğu için serbest bırakıldı
banner44

Kamalı Haber

Lefkoşa’da bir kadının arabasına motor temin edeceğini söyleyip sahtekarlıkla 7 bin 500 TL temin etmekle suçlanan Halil Işık'ın  suçsuz olduğu anlaşılınca mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
eeee 2019-04-12 20:21:51

Şikayet edene ne oldu merak ettim doğrusu. Canın çekinca birini şikayet eden da ......

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa 2019-04-12 23:23:38

7500 tl tamirciye gerçekten verilmiş mı? Verildi ise şahıslar karıştırılmış olabilir. 7500 tl araç sahibine geri verilmiş, araç sahibi davadan vaz geçmiş olabilir. Eğer gerçekten ortada para olayı yoksa söz konusu şahıs maddi manevi dava açabilir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Meraklı 2019-04-12 20:46:21

Araştırılsın insanların gururunu incitmek bu kadar kolaymı. Bu kadının derdi nedir bunu lütfen gazetede yazabilirmisiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tatar: Haklarımızı gasp edenlerle federasyon olmaz
Tatar: Haklarımızı gasp edenlerle federasyon olmaz
KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu’nu açıkladı
KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu’nu açıkladı
Drag yarışı test sürüşlerine ilişkin uyarı
Drag yarışı test sürüşlerine ilişkin uyarı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim