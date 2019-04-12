Işık suçsuz olduğu için serbest bırakıldı

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Şikayet edene ne oldu merak ettim doğrusu. Canın çekinca birini şikayet eden da ......
7500 tl tamirciye gerçekten verilmiş mı? Verildi ise şahıslar karıştırılmış olabilir. 7500 tl araç sahibine geri verilmiş, araç sahibi davadan vaz geçmiş olabilir. Eğer gerçekten ortada para olayı yoksa söz konusu şahıs maddi manevi dava açabilir.
Araştırılsın insanların gururunu incitmek bu kadar kolaymı. Bu kadının derdi nedir bunu lütfen gazetede yazabilirmisiniz