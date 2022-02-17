Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...

Işık: “Ülkedeki siyasi çıkmaz ancak başkanlık rejimiyle aşılabilir”

17 Şubat 2022 Perşembe 15:26
7 Okunma
Işık: “Ülkedeki siyasi çıkmaz ancak başkanlık rejimiyle aşılabilir”
banner108

 KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ülkedeki siyasi çıkmazın ancak başkanlık rejimiyle aşılabileceğini kaydetti.

Işık, yazılı açıklamasında, siyasilerin parti çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koyduğunu savunarak, ülkede hala bir hükümet olmadığını ve durumu “sistemin İflası” olarak niteledi.

Kıbrıs Türk halkının zamanının çalınmasının kabul edilemeyeceğini belirten Işık, tüketicilerin denetimsizlik, zamlar ve fahiş fiyatlar karşısında korunma beklediğini söyledi.

“Hükümetlerin işlevini yitirdiği son on yıllık koalisyonlarda, erken seçimlerin çare olamayacağı son seçimle kesinleşti” diyen Işık, dernek olarak mevcut siyasi çıkmazın Başkanlık rejimiyle aşılabileceğini savunduklarını belirtti.

Işık, başkanlık rejimine geçilmesi için yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere gelmesindeki en önemli etkenlerden biri sağlam aile yapısı”
Tatar: “Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere gelmesindeki en önemli etkenlerden biri sağlam aile yapısı”
Meteoroloji'den uyarı!
Meteoroloji'den uyarı!
Kut Adalı son yolculuğuna uğurlandı…
Kut Adalı son yolculuğuna uğurlandı…









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim