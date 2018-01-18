Işıklandırılmış olup olmadıkları kontrol edilsin

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), gece seyir halindeki bisikletlerin ışıklandırılmış olup olmadığı konusunda denetim yapılması çağrısında bulundu.

KTTB Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gece trafikte seyreden bir bisikletlinin trafik kurbanı olduğuna dikkat çekti. Arifoğlu, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü trafikte bir araç olan bisikletin gece seyir halindeyken gerekli ön ve arka ışıklandırmayı yapmasını emretmektedir. Bu konu ile ilgili yetkililerin gerekli tedbirleri alacağına dair inancımız tamdır” dedi.

Arifoğlu, gece saatlerinde artan sayıda bisikletlinin yolculuk yaptığını ileri sürdü.