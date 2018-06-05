Işıklar içinde uyu

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre, Gazeteci-yazar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski çalışanlarından Saffet Soykal, son yolculuğuna uğurlandı. Saffet Soykal için dün 2 ayrı tören düzenlendi.

İlk tören yıllarca görev yaptığı BRTK’da

İlk tören Soykal’ın uzun yıllar görev yaptığı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda gerçekleşti. Törene, kurum müdürü Meyrem Çavuşoğlu ve BRTK çalışanları katıldı. Saffet Soykal’ın naaşı buradan son yolculuğuna uğurlanacağı Lefkoşa Kabristanlığı içinde yer alan İsmail Safa Camiine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Soykal’ın naaşı Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Akıncı, Siber ve birçok seveni katıldı

Saffet Soykal’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Meclis eski Başkanlarından Dr. Sibel Siber, bazı siyasiler, ailesi ve uzun yıllar medyada birlikte görev yaptığı meslektaşları katıldı.