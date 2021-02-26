IŞIKSAL: “ÇÖZÜM KIBRISLI RUMLAR’A DA KAZANDIRACAK”

GÜNDEM KIBRIS

Birleşmiş Milletler’in Cenevre’de düzenleyeceği 5+ BM toplantısı öncesindeki süreci değerlendiren Işıksal, “Rum tarafının geçmişle yaşamak arzusu toplumun her kesiminde kendini gösteriyor. Biz bunu daha kolay atlattığımızı düşünüyorum. Eğer Rum tarafı geçmişin tren raylarından kurtulup da daha objektif bakabilirse, bu sürecin sonunda çok daha kazançlı çıkacaklarını göreceklerdir. Türk limanlarının açılması, ekonomik olarak onlara da çok değer katacaktır. Türkiye hava sahasını da kullanabilecekler, yine doğal gaz konusu da öyle” dedi.