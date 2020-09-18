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IŞIKSAL: “MÜZAKERELERDE TIKANMIŞ BİR SÜREÇ VAR”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamalarını yorumlayan Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Kıbrıs Rum tarafının tutumundan vazgeçmediği takdirde, müzakerelerin devam edemeyeceğini vurguladı.

18 Eylül 2020 Cuma 12:07
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IŞIKSAL: “MÜZAKERELERDE TIKANMIŞ BİR SÜREÇ VAR”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamalarını yorumlayan Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Kıbrıs Rum tarafının tutumundan vazgeçmediği takdirde, müzakerelerin devam edemeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs müzakerelerinin 1968’den beri sonuca varamadığını söyleyen Işıksal, Crans Montana ve Mont Pelerin’den de bir sonuç çıkamadığını söyledi.

Sürecin çok ciddi bir tıkanıklık içine girdiğini söyleyen Işıksal, “Bundan sonraki müzakerelere devam edelim mi, etmeyelim mi? Eğer bu müzakerelere devam edeceksek hangi parametrelerden devam edeceğiz?” sorularını sordu.

Uzlaşmazlığın BM tarafından görülüp, değerlendirilip alternatif modellerin tartışılması gerektiğini söyleyen Işıksal, “Seçimden sonra apar topar masaya oturulmaz. Yeni gelecek olan Cumhurbaşkanı’nın ekibini oluşturması için zamana ihtiyaç vardır” dedi.

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