Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı
İsim isim parti ve adayların ne kadar oy aldığını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız >>>>
Son Güncelleme: 09.01.2018 18:58
YSK, pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı
İsim isim parti ve adayların ne kadar oy aldığını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız >>>>