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İsimlerin, bu gece geç saatlerde belirlenmesi bekleniyor

 Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanacak isimlerin, bu gece geç saatlerde belirlenmesi bekleniyor. 

01 Kasım 2021 Pazartesi 18:16
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İsimlerin, bu gece geç saatlerde belirlenmesi bekleniyor
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 Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanacak isimlerin, bu gece geç saatlerde belirlenmesi bekleniyor. 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, parti meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için oy sayımlarının saat 16.00 sıralarında başlandığını söyledi.

Hasipoğlu, 182 kişinin başvurduğu 70 kişilik (50 genel+10 kadın kontenjanı+10 genç) Parti Meclisi üyeliği seçimleri sayımlarına saat 16.00 sularında başlandığı belirterek, Parti Meclisi’ni kazananların bu gece geç saatlerde belirlenmesinin beklendiğini söyledi.

Kurultayda Hasan Taçoy ve Zorlu Töre ile yarışan Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun, genel başkanlığı kazandığı dün akşam açıklanmıştı.

Seçim sonucunda, oyların yüzde 60.6’sını alan Sucuoğlu UBP’nin yeni Genel Başkan seçilirken rakiplerinden Taçoy yüzde 32.8, Töre ise yüzde 4.6 oy almıştı.

İki gün süren oylamada toplam 8 bin 727 oy kullanıldı. Sucuoğlu 5 bin 295, Taçoy 2 bin 869, Töre 468 oy alırken, 95 oy da geçersiz sayılmıştı.

İki kişiden oluşan Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine başvuran Ezcan Özsoy ve Gülçin Kınacı ve beş kişiden oluşan Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine başvuran Selen Osmanlı, Faruk Cengiz Karaca, İbrahim Mısırlıoğlu, Mahmut Toray Hüdaverdi ve Fuat Nalcıoğlu’nun seçime gerek kalmadan üyeliğe direkt olarak seçildiği açıklanmıştı.

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