Işın Karaca: "KKTC'deki adalet anlayışı ve ayrımcılık hepimizi endişelendiriyor

KKTC'ye sahte PCR ile giriş yapan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibinin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesi sanat camiasına geniş yankı buldu.

Türkiye'nin önde gelen birçok yapımcı, müzisyen ve ses sanatçısı kararın haksız olduğunu savunarak, "müzisyenlerimiz için adalet" kampanyası başlattı ve yaşanan sürece tepki gösterdi.

"AYRIMCILIK HEPİMİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Hem görsel üzerinde hem de yazılı olarak iki ayrı metin paylaşan Işın Karaca, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta konser vermek için giden Bülent Ersoy orkestrasındaki 21 müzisyen arkadaşımızın eline tutuşturulan sahte PCR testi düzenleyen "KKTC vatandaşı ve otel yöneticileri serbest, sahte belgeleri düzenleyen KKTC vatandaşı hastane yetkilisi, doktor ve hemşire serbest, TC vatandaşı 21 müzisyen arkadaşımız maalesef verilen kararla tutuklu. Suçun övülecek bir yanı olamaz ama KKTC'deki adalet anlayışı ve ayrımcılık hepi endişelendiriyor. Emeği ve ekmeği paylaştığımız herkese selam olsun.""Müzisyenler hapiste! Olayı düzenleyenler dışarıda. Solist menajer sessiz! Adalet mi şimdi bu! 21 müzisyenimiz başkalarının yaptıklarından ötürü hapiste! Şimdi soruyorum. Bu müzisyenler sistemi hiç mi bilmiyorlardı. Bu korkunç sistemin içindeki yapılacakları...

Bülent Ersoy'un Bafra'daki Nuh'un Gemisi Otel'de vereceği konser için 28 Ağustos'ta KKTC'ye gelen 21 kişilik orkestra ekibinin, sahte PCR ile ülkeye giriş yaptığı belirlenmişti.

İlk mahkemede 10'ar bin teminatla tutuksuz yargılanmalarına karar verilen orkestra ekibi, yaklaşık bir aydır, mahkemeye çıkmak için polis gözetiminde bir otelde tutuluyordu.

Dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşına çıkarılan ekibin, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine karar verilmişti.

Müzisyenlerle ilgili kesin karar 4 Ekim'de açıklanacak.

Ekibe sahte PCR belgesi sağlayan zanlılar İskele Belediyesi Sağlık Şubesi'nde görevli Yılcay Takar, Nuh'un Gemisi Otel'in organizasyon sorumlusu Mehmet Öz ve otelin genel müdürü Süleyman Leventoğlu ise, 6 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı konularak, 20'şer bin TL'lik teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.