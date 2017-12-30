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Isınmak için yaktığı gazlı soba sonu oldu

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Mağusa'da Arslan Mobilya'ya ait işçi mobilyasında çıkan yangın sonucunda bir kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti...

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:55
Isınmak için yaktığı gazlı soba sonu oldu
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Mağusa'da Arslan Mobilya'ya ait işçi mobilyasında çıkan yangın sonucunda bir kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın BRT’ye verdiği bilgiye göre bu sabah saat 03.00 raddelerinde Gazimağusa’da ,Asiller yolu sokakta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Gazimağusa’da sakin Mehmet Arslan’ın (E-46,Dülger) yaptığı Arslan Mobilya isimli iş yerine ait lojmanda ısınmak için yakılan gazlı sobanın ateşinin yatağa temas etmesi neticesinde bir yangın çıkmıştır.

Yangın esnasında konu ikametgahın yatak odasında uyuyan Şükrü Dağdelen (E-31) yanarak vefat etmiştir.Yangın neticesinde ikametgahın yatak odası tamamen, mutfak kısmı ise kısmen yanarak hasar görmüştür.

Dağdelen’in kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için bugün otopsisinin yapılacağı öğrenildi.

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