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İşitme cihazı alırken bu maddelere dikkat edilmelidir

Ali Ferdal'in bugünkü köşe yazısı...

04 Eylül 2021 Cumartesi 10:26
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İşitme cihazı alırken bu maddelere dikkat edilmelidir

İlk kez işitme cihazı alacak olanlar veya cihazını yenilemeyi düşünen kişilerin, işitme cihazı ayarlanırken dikkat etmesi gerekenler şunlardır:

İşitme testinden önce Kulak burun boğaz doktorunuza gitmelisiniz.
(Kulak kanalında bir problem var ise öncelikle probleme çözüm bulunmalıdır yoksa ya testiniz yapılamaz ya da testinizin güvenilirliği tartışılır.)

 Orta kulak hastalığına bağlı bir işitme kaybınız var ise, öncelikle tedavi yollarını araştırın.

 Cihazın modeli ve teknolojisinden daha önemlisi, sizin için işitme cihazını kimin ayarlayacağı önemlidir. Cihazınızın bir Odyolog tarafından ayarlanmasını talep edin. Diplomasını görmek en doğal hakkınız.


 Cihaz denemesine kesinlikle yalnız başınıza gitmeyin. Ailenizden birisiyle gitmeye çalışın. (Size destek olarak karar almanızda yardımcı olacaktır. Bir yandan da yapılacak testlerin sonuçlarını daha iyi dinleyip size yardımcı olabilir.)

Cihaz denemesi sırasında "Gerçek-Kulak Ölçümü" yapılmasını isteyin (kulak kanalına tüp şeklinde mikrofon yerleştirilerek, cihazın sağladığı kazanç ve çıkış değerlerinin "gerçek" olarak ölçüldüğü test yöntemidir). Ölçümde elde edilen sonuçların size anlatılmasını isteyin. Bu ölçümün yapılmadığı işletmelerden cihaz alırken bir kez daha düşünün (Yapılan işlemlerin belgesinin bir kopyasını isteyin).


 Cihaz denemesi sırasında hem kendi sesinizin hem de uzmanın sesinin "normal" olmasına dikkat edin. Kendi sesinizi dinlemeden cihaz ayarını bitirmeyin.

 Deneme sırasında işitme testinizi yaparken okunan üç heceli kelime testinin tekrarını isteyin. Yalnız bu sefer cihazlı ve cihazsız olarak önünüzden ve arkanızdan, normal ses yüksekliği ile okunmasını isteyin. Cihaz kelimelerin anlaşılmasını arttırıyorsa ve bu artış sizi memnun ettiyse, cihaz etkili demektir.


Cihazınızı gerçek hayatta denemeden almayın. Cihaz denemesi yapılan odalar, gerçek hayatın gürültülerinden ve diğer seslerden çok uzaktır. Doğru cihaz denemesi kişinin günlük hayatında bulunduğu ortamlarda yapılan denemedir. 

İşitme cihazınızı alırken en az 1 hafta deneme süreci isteyin. İşitme cihazınızı yaşamınızı idame ettiğiniz ortamlarda denemeden almayın.


 İki kulağınızda da işitme cihazı kullanmayı gerektiren işitme kaybınız saptandı ve siz tek kulakta cihaz kullanırsanız, cihazsız kulağınızda zaman içinde konuşmayı anlama yeteneğiniz azalabilir. Bir süre sonra konuşmayı anlama yeteneği düzeltilemeyecek kadar kötüleşebilir. İşitme kaybınıza uygun cihazı almak için  ekonomik gücünüzü iki kulağınıza da cihaz alacak şekilde ayarlamalısınız.
İşitme cihazı seçmek ve ayarlamak önemli ve hassas bir konudur. Bu yüzden cihaz alırken öncelikle sizin cihazınızı ayarlayacak kişinin ehli eleman olduğundan emin olun. Ardından yukarıdaki adımlar uygulanmıyorsa talep etmek sizin hakkınızdır. Bu yöntemlerin uygulanmadığı veya uygulanmasının reddedilmesi durumunda o yere olan güveninizi bir daha düşünün.
İşitme sizin hayatınızı renklendiren bir duyudur onu körelterek hayatınızı renklerden soyutlamayın.

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Ali Ferdal
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