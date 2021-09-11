İşitme cihazına alışmak için ne yapmalıyız?

Merhaba değerli okurlar

Bir önceki yazımda işitme cihazı alacağınızda nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bu yazımda aldığınız işitme cihazına uyum sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizler ile paylaşıyorum.

İşitme cihazına alışma yaşa, işitme kaybının derecesine, süresine ve işitme cihazını kabullenme isteğine bağlı olarak kişiden kişiye değişir. En başından itibaren küçük değişiklikleri fark edeceksiniz, ancak sabırlı olmak önemlidir. İlerlemenizle ilgili sorularınız veya endişeleriniz var ise, yardım için Odyolog’unuz ile iletişime geçmekten çekinmeyin. İşitme cihazlarının genellikle deneme süresi boyunca birkaç kez ayarlanması gerekir.

İşitme kaybınızın kademeli bir şekilde ilerlediğini unutmayın; yıllar içinde konuşma sesindeki belirli fonemleri, yağmur sesini, çocuk sesleri gibi ince sesleri ve diğer arka plan sesleri gibi çevrenin normal seslerini duyma yeteneğinizi kaybettiniz.

İşitme cihazı takmaya başladığınızda, bu sesler eski haline yakın gelecek ancak beyninizin seslere seçici olarak odaklanmak ve filtrelemek için alıştırma ve yeniden öğrenmeye ihtiyacı olacaktır. Hatta bazı sesler ilk başta size farklı gelebilir. Beyninizin zamanla bu seslere tekrar alışacağını bilin.

İşitme cihazlarına uyum sağlamak zaman alır. Ses yönünü tanımada daha yetenekli olmak ve farklı durumlarda hangi işitme cihazı ayarlarının sizin için en iyi sonucu verdiğini öğrenmek için ilk başta bunları mümkün olduğunca takın.

Cihaza alışma pratik, sabır ve zaman ister. Bu süreçte kullanıcı gün içinde rahatsız olursa işitme cihazını çıkarıp 1-2 saat ara vermelidir. Her gün bir önceki günden biraz daha uzun süreyle işitme cihazını kullanılması önerilir. Uyum süreci yorucu olabilir. Bir süredir kullanılmayan bir kası yeniden eğitmek gibi. Ancak ayarlamayı yaptıktan sonra faydaları buna değecektir.

Unutulmaması gereken işitme cihazı sadece konuşmayı değil, çevredeki tüm sesleri hastaya duyuracaktır. Zaman içinde unutulmuş olan bu sesler ilk günlerde kişiyi rahatsız edebilir.

Alışma sürecinde genel olarak şu adımları takip edebiliriz.

İşitme cihazı ilk bir haftalık deneme sürecinde ev ortamında mutlaka kullanılmalı.

1-3. Günler:

İşitme cihazınızı etrafınızı rahat duyulabilecek şekilde ayarlamalısınız.

Evde dolaşıp, değişik sesler dinlenmeli (Gazete hışırtısı, hapşırma, öksürme, saat, telefon zili gibi)

Tekrardan işitilen seslerden sonra kişi kendini yorgun hissediyorsa cihazını kapatıp ara vermeli. Daha sonra cihaz tekrar takılmalı.

Kişi gazete veya kitap okurken yüksek sesle okumalıdır. Bu sayede kendi sesini kontrol edip rahatsız olduğu noktayı keşfedebilir.



4-7. Günler:

Evde günlük işler yaparken işitme cihaz takılmalı, farklı sesler dinlenmeli ( çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, düdüklü tencere, çaydanlık gibi) ve bu seslere alışılıp ne olduğunu kavramaya çalışılmalı.

Kişi duyduğu seslerin ne olduğunu ayırt etmeye çalışmalı. (trafik sesi mi?, süpürge sesi mi?)

Kişi yavaş yavaş gürültülü ortamlarda bulunmaya başlamalı. Konuşulanı anlamaya çalışmalı.

7.Günden Sonra:

Hasta işitme cihazını günde en az 5 saat takmalı.

3-4 kişilik konuşma gruplarında cihazını kullanmaya başlayabilir.

Kişiden ayırt etmekte zorlandığı kelimelerin listesi istenir ve bu kelimeleri kendisine yardımcı olacak kişi tarafından okunur ve kişide tekrar ederek kelimeleri ayırt etmeye çalışır. Liste okunurken yardımcı olan kişinin dudakları önce görülmelidir. İkinci tekrarda yardımcı kişinin dudakları kapalı olmalıdır ki kişi kelimeleri tekrarda ayırt edebilsin.

Artık dışarı çıkıp tabiattaki sesleri dinlemelidir.

Hasta konuşmalar sırasında anlamadığı bir şey olursa, sözü tekrarlatmayı isteyebilir.

İkinci haftada artık cihazı tiyatro, sinema, bale gibi kalabalık ortamlarda kullanabilir.

Hasta kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca bir kişiyle konuşmaya çalışmalıdır.

İşitme cihazına hemen alışamayabiliriz ama ne kadar çok kullanırsanız ne kadar çok çabalarsanız o kadar mutlu ve huzurlu olacaksınız. Denemeden vazgeçmeyin.