Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

İşitme engelli gençlerden ‘Aynanın Sessizliği’ oyunu

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:56
İşitme engelli gençlerden ‘Aynanın Sessizliği’ oyunu
banner44

İki toplumlu işitme engelli gençlerden oluşan “All in One” grubu, “Aynanın Sessizliği” adlı oyunla, 11 Haziran’da (Yarın) Bandabuliya Sahnesi’nde perde açıyor.

Avrupa Birliği projesi olarak; İşitme Engelliler Öğretmeni Elena Hadjipetrou ve Oyuncu, akademisyen Güneş Kozal tarafından sahneye konulan tiyatro, işitme engelli bireylerden oluşan ilk, iki toplumlu tiyatro olma özelliğini taşıyor.

banner41
Projenin onaylanması ile Ocak ayında oluşturulan grup, dört aylık bir çalışmanın ürünü olarak sahne alacak.

Proje, işitme engelli bireylerin dünyasına girerek, fırsat verilirse neler başarabileceğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

7 Haziran’da Güney Kıbrıs’ta sergilenen oyun, Bandabuliya Sahnesi’nde de saat 20:00’de başlayacak
(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
İşitme Engelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözügüzelli: "Bu haklar KKTC için de geçerlidir"
Gözügüzelli: "Bu haklar KKTC için de geçerlidir"
Sol Hareket: ‘Ülke suç ve suçlu cennetine döndü’
Sol Hareket: ‘Ülke suç ve suçlu cennetine döndü’
Palm Beach Sahilinde köpek balığı yakalandı
Palm Beach Sahilinde köpek balığı yakalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim