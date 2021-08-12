“İşitme kaybı sosyal hayatı da etkiliyor”

Özel Haber / Kardelen GÖKSU

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez dernek olarak kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği Başkanı Ali Ferdal, işitme kaybı ve sağlığı hakkında bilgi verirken aynı zamanda işitme kaybındaki erken teşhisin öneminden de bahsetti. Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği’nin vizyonu ve misyonundan da bahseden dernek başkanı Ali Ferdal, Gündem Kıbrıs'ın sorularını şu şekilde yanıtladı:

Odyolog ve Odyoloji nedir?

Ali Ferdal: Odyoloji işitme bilimidir, Odyolog ise bu işitme bilimi ile ilgilenen kişilerdi. Odyoloji sadece işitme bilimi ile ilgili değil vücudumuzun dengesi ile de ilgilenir. Zaman zaman baş dönmesi gibi durumlar yaşarız ve bu durum tansiyona bağlanır fakat bunun altında yatan sebeplerde işitme sağlı ile ilgili olabilir. Bunun üzerine de oluşan rehabilitasyonlarla gerekli manevralar yapılır. Ayrıyeten işitme kaybından dolayı oluşan konuşma problemleri de olabiliyor, bunlara da rehabilitasyon vermekteyiz.

İşitme kaybı nasıl gerçekleşir?

Ali Ferdal: İşitme kaybının en çok rastlandığı durum genetik faktörlerdir. Bunun yanı sıra doğum esnasında veya doğumdan sonra, kızamık gibi enfeksiyonlu hastalıklarında bıraktığı etkilerdir. Gürültüye bağlı olarak yaşanan işitme kaybı da söz konusudur. Yüksek ses denince şantiye gibi alanlar akla geliyor fakat kulaklıkla müzik dinlemek, partilerde çok fazla sese maruz kalma kulaklarda işitme kaybının başlangıcını sağlamaktadır. Hemen oluşan bir durum değildir ama düzenli olarak yüksek sese maruz kalmak, ilerde oluşacak olan işitme kaybının gelişmesine neden olur. Zaten yaş ilerledikçe, vücudumuzun her bölgesinde olan yaşlanma kulaklarda da olmaktadır. Gürültülü ortamlarda ne kadar çok vakit geçirirsek, işitme kaybına o kadar sebebiyet vermekteyiz.

İşitme kaybının belirtileri nelerdir?

Ali Ferdal: İşitme kaybının belirtileri, kişinin tamamen kendinin de fark edebileceği basit durumlardır. Örneğin biri ile konuşması esnasında kişiyi anlayamıyor ve sürekli olarak söylediği cümleleri tekrar etmesini istiyorsa, televizyonun sesini evde diğer aile bireylerinden daha yüksek sesle dinliyorsa veya 3-4 kişilik bir ortamda aynı anda diğer kişiler de konuşuyorsa ve kendi konuştuğu kişiyi anlayamıyorsa bunlar birer belirtidir. Vücutta oluşan patolojik durumlarda sesleri ayırt edememek veya çocuk ve kadın sesini, ince sesleri ayırt edememekte işitme kaybının belirtileridir.

İşitme kaybının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?

Ali Ferdal: Psikolojik olarak sinirlenmek ve asosyallik ortaya çıkar. Karşısındaki kişiyi anlamamak sinire neden olurken bu durumdan dolayı yavaş yavaş kişi kendini sosyal ortamdan soyutlamaya başlar. İşitme kaybı psikolojik sıkıntıları daha da çok arttırmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerde, işitme kaybı yaşayan kişiye farklı yaklaşmaya başlar ve daha yüksek sesle konuşmaya çalışır. Bu durum işitme kaybı yaşayan kişi tarafından fark edildiğinde kişiyi olumsuz yönde etkiler.

İşitme kaybının çocuklar üstündeki etkileri nelerdir?

Ali Ferdal: İşitme kaybı ne kadar erken belirlenirse, kişiyi o kadar erken tedavi yönlendirebiliriz ve daha erken elinden tuttuğumuz için hayata daha erken bağlarız. Çocuklar üzerinde işitme kaybı geç fark edildiğinde, dil gelişimi, motor gelişimi, bilişsel gelişim ve sosyal gelişimden çocuklarımız geri kalır. Bunun olmaması için, çocuklar doğduğunda yeni doğan işitme taraması yapılıyor. Doğumdan sonra da yaşanabilecek herhangi bir enfeksiyon işitme kaybına neden olabilmektedir. Çocuk duymadığında sosyal hayatından geri kalabilir, sosyal çevresi tarafından da dışlanabilir. İşitme cihazı taktıklarında ise çocukların birbirlerine bakış açısı da farklı oluyor. Çocuklar üzerinde işitme kaybının etkileri daha fazla gözlemlenmektedir, yetişkinler ise daha bilgili oldukları için bu durum üzerinden daha kolay gelmektedir.

İşitme kaybı yaşadığını düşünen bir birey ne yapmalıdır?

Ali Ferdal: İşitme kaybı yaşadığını düşünen kişi bir kulak burun boğaz hekimine gitmelidir. Kulak, dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. Hekimlerimiz dış kulağa bir an önce müdahale edebilir. Ardından orta kulakta herhangi bir orta kulak iltihabı veya kireçlenme söz konusu ise bunu belirler ve kişiyi bir odyologa yönlendirir. Odyolog, patolojik bir durum varsa önce onun teşhisini koyar, eğer yoksa odyolojik ölçümleri yaparak kişinin işitme sağlığını değerlendirir ve gerekiyorsa işitme cihazı kullanmasını önerilir.

Derneğinizin misyonu ve vizyonu nedir?

Ali Ferdal: Derneğimizin misyonu, meslektaşlarımızın haklarını savunarak en iyi şekilde ve ortamlarda mesleklerini icra edebilmeleri ve halkımızı bu alanda koruyup bu alanda bilinçlendirmektir. Vizyonumuz ise, işitme kaybı oluşmadan önce bunu engellemektir ki insanımızın üzerinde bu olumsuz etkiler oluşmasın. Genetik durumlarda müdahalemiz çok fazla olamıyor fakat gürültülü ortamlarda müdahalemizi alabilirsek ilerleyen yaşlarda olacak olan işitme kaybını daha düşük düzeyde tutabilelim ve insanlarımızın sosyal hayatlarındaki aktivite sayısını arttırıp daha refah içinde yaşamasını sağlayabilelim. Bunlar için bir yola çıktık ve umarım en kısa zamanda başarabiliriz.