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İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin hatalı davrandığı saptandı

Ombudsman, bir kişinin başvurusu üzerine İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin hatalı davrandığını saptadı

19 Şubat 2019 Salı 14:17
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin hatalı davrandığı saptandı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bir kişinin başvurusu üzerine, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nün hatalı davrandığını saptadı.

Seval Gazi adlı vatandaş,  Yılmazköy’de, Granies mevkiinde bulunan Pafta/Harita XX.15 13/4, 24/1/2, 13/5 numaralı parsellerin 1974 yılından beri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kullanımında olduğunu, İskân ve Rehabilitasyon

Dairesi’ne birçok kez başvurmasına rağmen söz konusu taşınmaz malına karşılık kendisine eşdeğer miktarda mal verilmediğini veya tazmin edilmediğini iddia ederek konunun Ombudsman tarafından soruşturulmasını talep etti.
Ombudsman Emine Dizdarlı, yasa kuralları çerçevesinde incelediği başvuruyla ilgili raporu yayımladı.

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Raporda, Seval Yusuf Gazi’nin Yılmazköy’de kâin taşınmaz malları için 184,000 puan değer biçildiği, Gazi’nin, 41/1977 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 72’inci maddesi uyarınca eşdeğer mal isteminde bulunduğu veya tazmin edilmesi maksadıyla İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nün açtığı 8’inci, 9’uncu, 11’inci, 14’üncü,17’nci, 18’inci, 19’uncu ve 20’nci Kaynak Paketlerine başvurmasına rağmen, kendisine eşdeğer mal verilmediği veya hiçbir şekilde tazmin edilmediği belirlendiği ifade edildi.

KKTC Anayasası’nın Geçici 1’inci maddesine göre, KKTC Türk yurttaşlarının, terk etmek zorunda kaldıkları taşınır ve taşınmaz mallar nedeniyle veya yasada belirtilen diğer nedenlerle hak sahibi olanların gelir kaybına veya zarara uğramaları halinde tazminat isteme hakkının saklı olduğu kaydedilen raporda, şöyle denildi:

“KKTC Anayasası’nın Geçici Madde 1 ve keza 41/1977 sayılı Yasa’nın 46’ıncı maddesi tahtında Sayın Seval Gazi’nin öncelikli eşdeğer mal alma hakkı olmasına rağmen, Sayın Seval Gazi’ye bu güne kadar uygun herhangi bir eşdeğer mal verilmediği tespit edilmiştir. Aradan 44 yıl geçmesine rağmen Sayın Seval Gazi tazmin edilmemiş ve zarara ve/veya gelir kaybına uğratılmıştır. İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü Sayın Seval Gazi’nin 9 farklı Kaynak Paketine yaptığı başvuruları gerektiği şekilde değerlendirememiş olması nedeniyle ve/veya Sayın Seval Gazi’nin KKTC Anayasası’na göre öncelik hakkı olduğu hususunu dikkate almayarak, 41/1977 sayılı yasayı ve/veya 46’ncı maddesini yanlış yorumlayarak hatalı davranmış ve Sayın Seval Gazi’yi zarara ve/veya gelir kaybına uğratmıştır.”

Yine KKTC İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nün, KKTC Anayasası’nın öngördüğü şekilde eşdeğerde mal uygulamalarının önceliğine uymayarak ve/veya hak sahiplerine taşınmaz mallarla ilgili mülkiyet hakkı devir işlemlerinin en geç beş yıl içinde tamamlamayarak hatalı davrandığı belirtilen raporda, Seval Gazi’nin dosyasının İskân ve Rehabilitasyon Dairesi tarafından yeniden gözden geçirilerek yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elen alınması ve mağduriyetinin giderilmesi gerektiği kaydedildi.

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