İskele Anayolu'nda iki aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

Kaza İskele anayolu üzerinde RU 034 plakalı aracıyla seyreden Buğra Uzunkaya, o esnada aynı istikamete doğru önünde ZKS 906 plakalı aracıyla seyreden Süleyman Baştaş (E-57)'ın sağa dönüş yapmaya geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu Süleyman Baştaş yönetimindeki aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu Buğra Uzunkaya ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Cemre Ezdeşir olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.