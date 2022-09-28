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İskele - Ardahan yolunda araç yangını!

28 Eylül 2022 Çarşamba 16:59
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İskele - Ardahan yolunda araç yangını!



İskele - Ardahan yolu üzerinde bugün 15,50 sıralarında seyir halinde bulunan aracın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümü yanarak zarar gördü. 

Polisten yapılan açıklamaya göre: 28.09.2022 tarihinde, saat 15:50 sıralarında, İskele - Ardahan yolu üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet ÇAKIRLI yönetimindeki TKK 314 plakalı vidanjör aracın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümü yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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