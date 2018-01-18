İskele Arkeoloji Müzesi gün sayıyor

İki ay içerisinde hizmete girmesi beklenen müze, İskele, Karpaz bölgesine açılacak olan ilk müze özelliğini taşıyacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hedeflerinin ülkemize modern müzecilik konusunda dünya ile eş seviyede tesisler kazandırmak ve yeni müzeler açmak olduğunu belirtti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele’de devam eden Arkeoloji müzesinde incelemelerde bulundu ve müjdeyi verdi: “İskele kısa bir süre sonra Arkeoloji Müzesi’ne kavuşacak”

Bakan Ataoğlu, geçtiğimiz yıl Aralık Aralık ayında Turizm ve Çevre Bakanlığı ve İskele Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında yapım çalışmaları devam eden İskele Arkeoloji Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Tarihi eserlerin teşhir yerlerine konulduğu yeni müze kompleksinde incelemelerde bulunan Bakan Ataoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

"İSKELE, KARPAZ BÖLGESİNE AÇILACAK OLAN İLK MÜZE"

İskele, Karpaz bölgesine açılacak olan ilk müze özelliğini taşıyacak olan Arkeoloji Müzesi’nin çok önemli bir kültür hizmeti olduğuna dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkedeki müze eksikliğinin farkında olduğunu ifade eden Ataoğlu, göreve başladıkları günden itibaren müze çalışmalarının öncelikleri olduğunu söyledi ve “Müzeler ülkelerin tarihini anlatan en önemli unsurlardır” dedi.

"NEOLİTİK DÖNEMDEN ROMA DÖNEMİNE KADAR BİR ÇOK ESER SERGİLENECEK"

Ataoğlu, arkeoloji müzesinde, neolitik dönemden Roma dönemine kadar olan eserlerin, ziyaretçilerin geçmişi günümüzde yaşayabileceği şekilde sergileneceğini dile getirdi.

Ataoğlu, hedeflerinin ülkemize modern müzecilik konusunda dünya ile eş seviyede tesisler kazandırmak ve yeni müzeler açmak olduğunu belirtti.

Fikri Ataoğlu şöyle dedi:

“Bütün dünyada müzeciliğin fonksiyonları, işlevi, yönetim sistemi, işleyişi, kullandığı teknolojiler, pazarlama ve tanıtım teknikleri değişti. Gelişen ve değişen bu müzecilik modelinde, ziyaretçi odaklı yaklaşıma geçildi. Biz de bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığımızla protokoller yapmamız müzelerimizi, ören yerlerimizi aynı zamanda birer eğitim ortamı olarak değerlendirmeliyiz.

Her müze aynı zamanda bir eğitim ortamıdır. Onun için müzelerimizin en öncelikli hedef kitlesini de öğrencilerimiz, gençlerimiz ve öğretmenlerimiz ve tabi ki turistlerimiz oluşturuyor”

"HER İLÇEYE BİR MÜZE"

Ülkede pek çok medeniyetin değerli eserlerinin depolarda yer aldığını ifade eden Ataoğlu, “her ilçeye bir müze” parolası ile çalışmaya başladıklarını bu bağlamda Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ni yenilediklerini hatırlattı.

Çalışmaları kapsamında Güzelyurt’taki tarihi Tren İstasyonu’nun amacına uygun olarak kullanılmadığını tespit ettiklerini ve kimseye mağduriyet yaşatmadan tarihi yapıyı sahiplendiklerini ifade eden Ataoğlu, “Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restorasyon çalışmaları şu an hızlı bir şekilde devam ediyor, kısa sürede tamamlanacak ve bir müzemiz daha hayat bulacak” dedi.

Aynı şekilde Lefke Müzesi için de çalışmalarını tamamladıklarını ve ihaleye çıkıldığının altını çizen Ataoğlu, “Oluşacak hükümet modeli ne şekilde olursa olsun bu projelerimiz hayat bulacak. Verdiğimiz sözlerin hayat bulduğunu görmek bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

“Bizler geçmişimizden miras kalan bu eşsiz kültürel zenginlikleri ortaya çıkarma, koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu taşımaktayız” diyen Ataoğlu çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.