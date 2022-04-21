İskele Belediye Başkanı koltuğunu Doruk Bayraktar’a devretti

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre makama oturan Doruk Bayraktar, hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başladı ve ilk icraatı İskele Belediyesi ustabaşı Cengiz Er’i telefonla arayarak Şehit İlker Karter İlkokulu’na halı saha yapılması talimatı vermek oldu.

BAŞKAN SADIKOĞLU ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI

Şht. İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nu temsil eden çocukları makamında kabul eden Başkan Sadıkoğlu, çocuklarla sohbet etti. Çocuklara Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık ile İskele Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Şinasi Fedakar eşlik etti.

Kendisini ziyaret eden çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Sadıkoğlu, yarının büyükleri çocukların, kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaptı. Sadıkoğlu konuşmasının ardından çocuklara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.