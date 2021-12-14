İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu korkuttu!

Sadıkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

Değerli dostlarım; göğsümde hissettiğim ağrı sonrasında gittiğim Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı ve risksiz bir anjiyo operasyonu geçirdim. Sağlık durumum çok şükür ki gayet iyi. Operasyon geçirdiğimi duyup merak edenlere, geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyenlere, benimle yakından ilgilenen hastane yetkililerine, doktor ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum.