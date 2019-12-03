İskele Belediye Meclisi ‘İmar Planı’ Konsundaki Kararını Verdi

İskele Belediye Meclisi, İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa’yı kapsayan İmar Planı ile ilgili kararını verdi; karar yarın açıklanacak.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 31 Aralık’ta yürürlüğe girmesi planlanan İmar Planıyla ilgili dün akşam Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplantı yapan İskele Belediye Meclisi, İskele’yi de kapsayan söz konusu İmar Planı’nı masaya yatırdı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Meclisi’nin aldığı İmar Planı kararını, düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

Yarın saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenecek Birleşik Kurul Toplantısı’nda katılacak İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu; ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve İskele Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte saat 14.00’te Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı düzenleyecek.