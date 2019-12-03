Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

İskele Belediye Meclisi ‘İmar Planı’ Konsundaki Kararını Verdi

İskele Belediye Meclisi, İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa’yı kapsayan İmar Planı ile ilgili kararını verdi; karar yarın açıklanacak.

03 Aralık 2019 Salı 16:57
İskele Belediye Meclisi ‘İmar Planı’ Konsundaki Kararını Verdi

İskele Belediye Meclisi, İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa’yı kapsayan İmar Planı ile ilgili kararını verdi; karar yarın açıklanacak. 
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 31 Aralık’ta yürürlüğe girmesi planlanan İmar Planıyla ilgili dün akşam Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplantı yapan İskele Belediye Meclisi, İskele’yi de kapsayan söz konusu İmar Planı’nı masaya yatırdı. 
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Meclisi’nin aldığı İmar Planı kararını, düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. 
Yarın saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenecek Birleşik Kurul Toplantısı’nda katılacak İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu; ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve İskele Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte saat 14.00’te Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı düzenleyecek. 

Anahtar Kelimeler:
İskeleBelediyeImarPlan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen basın toplantısı düzenledi
El-Sen basın toplantısı düzenledi
‘Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecektir’
‘Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecektir’
DAÜ Robot Takımı “Robotex International” yarışmasında birinci oldu
DAÜ Robot Takımı “Robotex International” yarışmasında birinci oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim